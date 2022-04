Ladrão invade escola e furta chocolates que seriam doados aos alunos na Páscoa

286 alunos da creche Irmã Julieta, em São José do Rio Preto/SP, receberiam os chocolates na véspera da Páscoa. Para entrar, ele quebrou o vidro, bagunçou alguns documentos e pegou mais de 80 caixas de chocolate.

Câmeras de segurança flagraram o momento em que um homem invadiu uma escola de educação infantil para furtar. O caso aconteceu no domingo (10.abr), no Jardim Ouro Verde, em São José do Rio Preto/SP.