Ladrão e receptador são presos pela PM de Votuporanga

Um ladrão e um receptador foram presos pela Polícia Militar de Votuporanga nesta quinta-feira (26). Ambos haviam sidos condenados pela Justiça, estavam e foram capturados pela equipe de Força Tática da PM.

A VTR 316 FT patrulhava a cidade quando os integrantes avistaram F.L.S., 39 anos, em atitude suspeita no bairro Boa Vista II. Ele foi abordado, não portava nada de ilícito, porém na pesquisa do nome dele no Banco de Dados Estadual constou como procurado.

O homem havia sido condenado por roubo na 1º Vara da Comarca e teve uma pena de 4,8 anos de prisão, por isso foi levado para a Central de Flagrantes para sua apresentação e enviado para uma Penitenciária da região.

Ainda em patrulhamento da Força Tática, desta vez pelos bairros da Zona Norte, os policiais da equipe abordaram L.G.A.R., 21 anos. Também na pesquisa o nome dele apareceu como procurado, com pena de 4 anos a cumprir em regime fechado pela prática de receptação. Ele foi detido e apresentado na Central de Flagrante e recolhido na cadeia.