Ladrão é preso após assaltar posto de combustíveis em Votuporanga 

J.A.M., de 31 anos, foi preso cerca de 10 minutos após o crime; dinheiro foi recuperado.

Um indivíduo suspeito de assaltar um posto de combustíveis na manhã desta sexta-feira (31.mar), nas proximidades da Santa Casa, em Votuporanga/SP, foi preso em uma ação rápida da Polícia Militar.

De acordo com o apurado, o indivíduo identificado como J.A.M., de 31 anos, adentrou o estabelecimento por volta das 8h, rendendo a balconista, coagindo e fazendo menção a estar armado; em seguida, ele fugiu em uma motocicleta Honda/CG, de cor preta, levando R$ 197,00 em cédulas diversas.

A Polícia Militar foi acionada e iniciou patrulhamento pela cidade, localizando o suspeito próximo do Parque da Cultura, na zona leste. O indivíduo vestia as mesmas roupas do momento do crime e o dinheiro subtraído da empresa foi recuperado.

Os policiais apresentaram o indivíduo na Central de Flagrantes, assim como o dinheiro, motocicleta e imagens de câmera de monitoramento; J.A.M., foi ouvido e colocado à disposição da Justiça.