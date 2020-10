Ladrão de minimercado pega 8 anos de cadeia

Ele assaltou também uma quitanda no bairro Pozzobom.

Um ladrão que praticou assalto em uma quitanda e em um minimercado do bairro Pozzobon, em janeiro deste ano, foi condenado nesta semana a 8 anos de prisão em regime fechado. Ele agiu armado com uma faca para ameaçar as vítimas e roubar o dinheiro do caixa.

Em um dos ataques ele também roubou o celular de uma das vítimas (mulher). Após os crimes ele fugia em uma moto. Após conferir imagens do circuito de segurança dos estabelecimentos, policiais militares prenderam o ladrão. Em depoimento ao Juiz, o criminoso admitiu um dos roubos. Alegou que após o crime utilizou o dinheiro para comprar crack.

Para o Juiz, o vício não justifica a prática dos crimes. O criminoso está preso e não terá direito de apelar em liberdade. (Votuporangatudo)