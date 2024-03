Ladrão assalta mercearia na zona sul de Votuporanga 

O crime à mão armada ocorreu na noite desta quarta-feira na Avenida Prestes Maia; criminoso fugiu levando dinheiro e é procurado pela Polícia Civil.

A Polícia Civil investiga um assalto à mão armada contra uma mercearia, registrado no início da noite desta quarta-feira (20.mar), na zona sul de Votuporanga/SP. O crime foi filmado pelo circuito interno de monitoramento do local.

De acordo com o apurado, por volta das 19h, um indivíduo ainda não identificado, vestindo uma blusa de frio bege, calça jeans e boné, entrou no estabelecimento comercial e, portando um revólver, aguarda o momento exato para anunciar o assalto.

Rendidas e na mira da arma, as vítimas, incluindo uma criança, entregaram cerca de R$ 150 em cédulas que estavam no caixa da empresa. Em seguida, o ladrão foge imediatamente, em uma bicicleta de cor rosa, no sentido ao bairro Matarazzo.

O veículo utilizado para fugir do local do crime foi encontrado na Rua Alvin Algarve, cruzamento com a Avenida Conde Francisco Matarazzo, com a corrente danificada. A polícia acredita que o indivíduo possa ter abandonado a bicicleta em decorrência do problema mecânico.

O caso foi registrado na Central de Flagrantes e segue sob investigação da DIG (Delegacia de Investigações Gerais).

Ação criminosa foi flagrada por câmeras de segurança: