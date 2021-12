Ladrão armado com pistola de brinquedo, rende e rouba família, foge e acaba preso em Álvares Florence 

Com R.O.S., os policiais militares encontraram os pertences das vítimas, sendo joias avaliadas em R$ 30 mil, dinheiro e eletrônicos.

Um homem em poder de uma pistola de brinquedo e uma faca fez uma família refém e roubou dezenas de joias avaliadas em R$ 30 mil, em Álvares Florence/SP, na madrugada desta quinta-feira (16). O criminoso identificado como R.O.S., ainda teria obrigado os moradores da casa a entrar em um carro e ir para uma agência bancária para tentar sacar dinheiro.

Os momentos de terror vividos pela família sob a mira do indivíduo, começou quando ele invadiu o imóvel, fazendo todos reféns. Após revirar o local atrás de objetos de valor, o criminoso obrigou as vítimas a entrar no carro da família e seguir até a agência bancária, porém, o estabelecimento estava fechado, e voltaram para casa.

Em seguida, R.O.S., trancou as vítimas em um dos quartos do imóvel e fugiu em uma motocicleta, de cor amarela, levando as joias, três celulares, notebook, videogame, R$ 800 em espécie, as chaves do carro e até uma garrafa de whisky.

A Polícia Militar foi acionada e as vítimas passaram as características do criminoso; no entanto, como o indivíduo já era conhecido nos meios policiais, os agentes foram até a casa do suspeito e localizaram a motocicleta. Ao perceber a presença da PM, R.O.S., se exaltou e precisou ser algemado.

Na casa, os policiais encontraram o simulacro da arma de fogo, faca utilizada no crime, dinheiro, celulares, chave do carro, videogame, notebook, dinheiro e as joias.

O indivíduo foi apresentado na Central de Flagrantes de Votuporanga/SP e colocado à disposição da Justiça. Os objetos foram restituídos à família.