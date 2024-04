Laboratório de Simulação Realística é um dos destaques da Unifev

Metodologia ativa utilizada na formação do curso de Medicina é outro diferencial da Instituição; inscrições para o Vestibular 2024 podem ser feitas até amanhã, dia 11 de abril.

Amanhã, dia 11 de abril, encerram-se as inscrições para o Vestibular de Medicina 2024 da Unifev. Quem se inscrever, e for aprovado, terá acesso a um dos mais completos cursos da área médica do país. Atualmente, o curso é reconhecido com nota 4 (índice de 1 a 5) pelo Ministério da Educação (MEC). Com mais de 10 anos de tradição, já formou centenas de médicos que atuam em todo o território nacional.

Com uma área exclusiva dedicada à educação em saúde, o Laboratório de Simulação Realística se destaca como um centro de excelência e um dos principais diferenciais do curso, oferecendo aos alunos uma experiência de aprendizado imersiva e completa.

O laboratório ostenta uma tecnologia de ponta, sendo o único no Brasil a contar com dois robôs de pacientes obstétricos: Lucina e Atena. Esses simuladores de alta fidelidade reproduzem com realismo os desafios do parto, proporcionando aos alunos uma experiência de treinamento inigualável.

Acompanhando os robôs obstétricos, o laboratório oferece outros dois simuladores: METIMan, que simula um homem adulto em diversas situações clínicas, possibilitando o treinamento para diferentes procedimentos médicos; e PediaSIM, que simula uma criança de 5 a 7 anos de idade, possibilitando aos alunos aperfeiçoarem suas habilidades em pediatria.

De acordo com o coordenador da graduação, Prof. Dr. Wagner Moneda Telini, a simulação realística é o mais avançado método de treinamento em ocorrências clínicas de risco. “Por meio de robôs automatizados, que interagem com o estudante, em treinamento na sala de simulação realística, nós criamos inúmeras possibilidades de casos e cenários para atendimento, nos quais o aluno pode se preparar para diversas situações de emergência, com níveis progressivos de dificuldade, diminuindo, assim, a probabilidade de falhas, tornando a aprendizagem das competências médicas mais efetiva”.

Segundo Telini, a Unifev tem ainda laboratórios de anatomia, histologia, patologia, cirurgia, ginecologia e obstetrícia e pediatria. “São ambientes modernos, equipados com alta tecnologia, para que os alunos de Medicina sejam treinados para as habilidades e comportamentos necessários para a formação de um bom médico e, só depois disso, seguirem para os atendimentos reais aos pacientes de maior complexidade”, destacou.

Guilherme Henrique Pagliarani, aluno do 12º período de Medicina, atestou a excelência do ensino. “Escolhi a Unifev por ser uma faculdade completa e renomada, com uma estrutura física e corpo docente excelentes, além dos diversos campos de estágio, onde o aluno tem autonomia e fácil acesso para colocar em prática as teorias vistas nas tutorias e as desenvolvidas em laboratórios”.

Pagliarani considerou o treinamento nos robôs um pilar fundamental em sua formação. “A simulação realística proporcionou a segurança necessária para lidar com as queixas dos pacientes e com as diversas situações que podem surgir durante um atendimento, sem qualquer dificuldade. Essa segurança se traduz em maior confiança na hora de tomar decisões”.

Othávio Rocha de Souza, aluno do segundo período de Medicina, também não escondeu a sua satisfação com a qualidade do ensino. “Sempre tive ótimas referências da Instituição e, desde que ingressei, pude comprovar a excelência do ensino oferecido”.

Para Souza, os robôs de simulação nos laboratórios são a melhor parte das aulas. “Eles permitem que a teoria ganhe vida, facilitando a compreensão dos conceitos e preparando os alunos para que no futuro possamos realizar com excelência todos aqueles procedimentos”.

Metodologia Ativa

Outro diferencial que merece destaque é a Metodologia Ativa na formação dos alunos, onde os estudantes aprendem por meio de um projeto pedagógico fundamentado no trabalho coletivo em pequenos grupos, utilizando o Problem Based Learning (PBL), a Aprendizagem Baseada em Projetos (ABPj) e o contato com a comunidade através da Prática de Integração de Ensino Serviço-Comunidade (PIESC), entre outras metodologias. “A Unifev destaca-se pela sua formação médica diferenciada, equiparada aos melhores centros do país. Desde os primeiros anos, os alunos são preparados para o mercado de trabalho com infraestrutura de ponta e práticas pedagógicas inovadoras”, enfatizou o coordenador do curso.

Para Souza, aluno do segundo período, o método inicialmente representou uma nova forma de aprendizado, mas ele logo se adaptou ao conceito. “Ao explorarmos novas maneiras de estudar e buscarmos o conhecimento proposto, tudo se encaixa. Isso porque as tutorias nos permitem ter diversas perspectivas e diálogos sobre o conhecimento em questão. O ponto alto, para mim, é a construção conjunta do mapa conceitual com todos os alunos e o tutor, como se fosse um quebra-cabeça”.

Estudante do último ano, Pagliarani reforçou o impacto da Metodologia Ativa em sua formação. A abordagem, que utiliza casos clínicos para aproximar o aprendizado da realidade do dia a dia, foi fundamental para o seu desenvolvimento profissional. “Essa forma de aprender me preparou para o internato. Os problemas de cada sessão tutorial me ajudaram a desenvolver meu raciocínio lógico e a associar as informações colhidas dos pacientes para definir uma hipótese diagnóstica”.

O internato, citado por ele, é o estágio obrigatório dos alunos do curso de Medicina. Durante os quatro últimos semestres da graduação, os estudantes intensificam o atendimento aos pacientes e passam por cada uma das seguintes áreas: Medicina Geral de Família e Comunidade; Clínica Médica; Clínica Cirúrgica; Ginecologia e Obstetrícia; Pediatria; Saúde Coletiva; Saúde Mental; e Urgência e Emergência. “O internato possibilita a vivência prática em diversas instituições de Saúde da cidade e região, entre elas, a Santa Casa de Misericórdia, o Hospital de Amor de Jales, a Unidade Básica de Saúde de Parisi e toda a rede municipal (UPA, Samu, UBSs, PSFs e CRAS)”, complementou o coordenador do curso.

Finalizando, o reitor da Instituição, Prof. Dr. Osvaldo Gastaldon, tem uma mensagem especial para você que sonha em cursar Medicina. “Inscreva-se no vestibular da Unifev e concorra a uma vaga em um dos melhores cursos da área médica do Brasil. Esperamos vocês”, encerrou.

SERVIÇO

O Vestibular de Medicina da Unifev está com inscrições abertas. Os candidatos podem se inscrever pelo site www.unifev.edu.br/medvotu, até amanhã, dia 11 de abril. A prova, aplicada pela Fundação Vunesp, será realizada no dia 5 de maio (domingo), das 14h às 19h, na Cidade Universitária, em Votuporanga/SP.