La Palma: vulcão não dá sinais de abrandamento

O cone do vulcão Cumbre Vieja, em La Palma, na Espanha, entrou em colapso. Há novas frentes de lava e a atividade sísmica intensifica na ilha das Canárias. O vulcão entrou na sexta semana de erupção e sem sinais de abrandamento de atividade. Entre a meia-noite de ontem e as 8h de hoje, foram registrados 90 tremores com magnitude máxima de 3,7.

O vulcão Cumbre Vieja entrou em erupção em 19 de setembro.

Já destruiu mais de 2.100 edifícios, e a lava cobriu mais de 900 hectares.

*Informações/AgênciaBrasil