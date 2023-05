Kung Fu: espaço Fênix de Artes Marciais realiza aula inaugural 

Coordenada pelo Sifu André Castanheira, 3°grau da faixa preta com mais de 20 anos de prática, a atividade com foco em defesa pessoal foi aberta ao público.

No sábado (29.abr), o Sifu André Castanheira, 3°grau da faixa preta com mais de 20 anos de prática, ministrou um curso de defesa pessoal aberto ao público, em aula inaugural no espaço Fênix de Artes Marciais, em Votuporanga/SP.

Na atividade foram desenvolvidas técnicas básicas de aplicação para situações reais de confronto, mas, principalmente foram esclarecidos aspectos teóricos importantes quando se trata de defesa pessoal.

Afinal, o que você imagina quando se fala em defesa pessoal?

Castanheira comentou a importância de antever cenários conflitantes: “O que a maioria não sabe é que o principal fator da defesa pessoal é a prevenção. Como eu digo para meus alunos: ‘é melhor você olhar para os dois lados da rua antes de atravessar, ao invés de passar distraído e ter que saltar por cima de um carro’.”

No Kung Fu, trabalhasse diversas técnicas de como se defender de forma eficiente, visando correr o mínimo de risco possível, porém, sabemos que o melhor mesmo, é se antecipar às situações de conflito, para não precisar aplicar alguma técnica de contato físico em situação de risco: “Ainda assim, caso em algum momento seja necessário, para aplicação de técnicas de defesa pessoal você precisa de muita repetição, muita mesmo, além de preparo físico e psicológico para a ação”, explicou o Sifu.

“Para realizarem um curso de defesa pessoal, tenham em mente que a prevenção é sempre a melhor solução. O maior beneficiado por um comportamento preventivo é você”, concluiu.