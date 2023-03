Kleber Kar reinaugura loja na Santa Luzia

Comercializando veículos multimarcas e seminovos a loja fica na Rua São Paulo, 4645, esquina com Guaporé.

Na manhã do último sábado (18.mar) aconteceu à reinauguração do novo espaço da Kleber Kar, empresa tradicional daquele bairro, que comercializa veículos multimarcas e seminovos. Um café da manhã reuniu autoridades, amigos, comerciantes e familiares de Edwan Kleber Zanini de Camargo, fundador e sócio proprietário da empresa.

Contando com um investimento significativo e uma equipe de profissionais treinados na área comercial automotiva, a Kleber Kar agora oferece a seus clientes mais conforto e qualidade em um amplo espaço de 600 m²; em ponto comercial privilegiado na Rua São Paulo, 4645, esquina com Guaporé, no bairro de Santa Luzia.

Quem se encarregou de contar a história da empresa foi a filha de Kleber, Thaiane, que atualmente responde administrativamente pela empresa: “Kleber Zanini de Camargo é o fundador e sócio proprietário da Kleber Kar, ele começou sua trajetória aos 17 anos de idade, na modalidade autônoma, em um local vulgarmente chamado de “Pedra”, localizado na Praça Matriz, onde todos aqueles que queriam adquirir ou vender um veículo, se deslocavam até lá e faziam seus negócios. Em 1996, iniciou seu próprio negócio em sociedade, juntamente com três tios e foi a sua primeira loja, a Paraty Veículos. Após dez anos de sociedade e crescimento, Kleber decidiu abrir sua própria empresa, a Kleber Kar, que foi inaugurada em julho de 2006 e se mantém no mercado de veículos usados e seminovos há quase três décadas!”, explicou a filha do empresário.

O prefeito Jorge Seba participou do café da manhã de reinauguração e em entrevista ao jornal Diário de Votuporanga falou sobre a importância do novo espaço: “Temos em nosso programa de governo a prioridade de emprego e renda e a proteção social, isso aqui é emprego e renda! Estamos aqui vendo uma ampliação de um empreendimento maravilhoso, quero parabenizar o Kleber e toda sua equipe e desejo que Deus continue o abençoando para que ele possa continuar a oferecer vagas de trabalho e desenvolvimento ao nosso município. A loja é maravilhosa com uma gama variada de veículos, tudo isso mostra que vale a pena investir em Votuporanga! Tudo isso vem a favor do bom comércio, bons empregos e boa renda, isso é de extrema importância para todos”.

Por outro lado, o presidente da Câmara Municipal de Votuporanga, vereador Daniel David, disse que, “A nova sede da Kleber Kar ficou a cara de Votuporanga, moderna e atraente. Uma loja com 600 metros quadrados, bonita… São lojas como essas que faz com as pessoas se sintam acolhidas. Essa modernidade é cara de Votuporanga e a Kleber Kar retrata fielmente isso. Quero parabenizar o Kleber, a sua mulher Silmara e as suas filhas pelo excelente trabalho que eles prestam para a população e desejar ainda muito sucesso!”

A Kleber Kar trabalha com uma linha de crédito para clientes com vários parceiros e entre eles, destaque para os bancos: Safra, Santander, Itaú, Bradesco, C6 Bank, Creditas, Omni entre outros.

A equipe Kleber Kar convida a todos para conhecerem a nova loja e encontrar o modelo de carro que você tanto procura, com parcelas que cabem no seu bolso.

Kleber Kar