KITLAR Eloy reinaugura sua loja

Mais espaço, conforto, praticidade, estacionamento, muito mais estoque, agora bem mais perto dos seus clientes, no início da avenida 9 de Julho –San Remo-

A KITLAR Eloy, que já contabiliza 7 anos de loja, conta com a experiência do Químico, Eloy Alves Dias, que há mais de 30 anos opera no setor de limpeza. Dias conta que gosta muito de prestar assistência a seus clientes. `Tenho prazer atender meus clientes pessoalmente para entender o problema que cada um enfrenta quando se trata de limpezas domiciliares ou profissionais. Quando se sabe qual o problema fica mais fácil e barato de soluciona-los`, explica o Químico.

Os produtos de limpeza da KITLAR Eloy são de fabricação própria, mas existe também um setor de perfumaria fina (referências olfativas importadas) , além de um espaço kids para que você venha com a família inteira.

Para este mês de janeiro a KITLAR, em comemoração a reinauguração do seu novo espaço está realizando promoções imperdíveis, basta consumir e preencher cupons para concorrer a 1 microondas B Britânia 26 litros, 1 lavadora Cônsul automática de 12kg, além de uma Smart TV. A nova KITLAR Eloy fica na Avenida 9 de julho, 2957, no bairro San Remo.

João Paulo e Eloy

Valmir Dornelas entre o casal Eloy e Leia

APOIO –

A De Paula e Camargo parabeniza a Família KitLar Eloy por mais esta conquista, resultado de muito trabalho e dedicação. Agradecemos a oportunidade de ter participado deste empreendimento com a aprovação do projeto de segurança contra incêndio e a Vistoria do Corpo de Bombeiros. Obrigado pela parceria e sucesso sempre.