Kingo Takahashi, preso durante atos antidemocráticos em Brasília, confessou à polícia que teve despesas de viagem pagas 

O bolsonarista, morador de Votuporanga, disse à polícia ter levado apenas R$ 150 para a manifestação na Capital Federal. Durante os atos antidemocráticos, o empresário tirou uma foto deitado em uma poltrona vermelha no Palácio do Planalto.

O empresário de Votuporanga/SP, Kingo Takahashi, um dos bolsonaristas radicais presos pelos ataques ocorridos na Praça dos Três Poderes, em Brasília/DF, contou em depoimento à polícia que teve as despesas pagas para participar dos atos antidemocráticos.

De acordo com a apuração do g1, Kingo relatou que parte do grupo que estava no Quartel-General do Exército realizou uma vaquinha para custear a viagem e o hotel de quem quisesse ir a Brasília.

Durante depoimento à polícia, o bolsonarista radical também disse que “trouxe R$ 150” para ficar no Distrito Federal, bem como afirmou que não sabia os nomes ou as características dos organizadores do QG.