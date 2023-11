Kickboxing: Yan Alves é campeão no Fight Dragon

O jovem atleta da Academia Samuel Brito Fight Studio de Votuporanga competiu no torneio disputado em Assis/SP, no último fim de semana.

É sabido que Votuporanga/SP é um celeiro inesgotável de talentos no esporte, prova disso é que o atleta Yan Alves, de 15 anos, da Academia Samuel Brito Fight Studio, conquistou o 1º lugar na categoria 65kg, do tradicional Fight Dragon, disputado em Assis/SP, no último fim de semana.

Yan, uma promessa do esporte que começa a ser revelada, é treinado pelo jovem Samuel Brito – que também é lutador e possui amplo histórico de conquistas, entre elas, foi campeão por quatro edições consecutivas dos Jogos Abertos do Interior, no Kickboxing, além do torneio Internacional Brasil – Argentina, esse já no MMA.

Ao Diário, Samuel que treina desde os 13 anos, contou a experiência de ficar do lado de fora do octógono, já que além de atleta, agora empresária e treina visando lapidar novos diamantes do esporte: “É um orgulho ver o Yan vencer, sabíamos que ele poderia vencer, tem se preparado para isso. Como treinador a gente fica segurando as emoções, eu gosto de competir, dessa atmosfera de adrenalina, eu falo que nasci dentro do ringue, então, com minha vida inteira fazendo isso. Então, isso de ficar do lado de fora ainda é meio que novidade para mim.”

No papel de treinador, Samuel não esconde o orgulho em ver seus alunos decolando no esporte: “O Yan está com a gente aqui há uns 3 anos. É bastante jovem, mas capaz, e está somando cada vez mais experiência, essa casca que só vem com a rodagem… Estou muito feliz com mais essa conquista do Yan, e agradeço de coração pela confiança”, concluiu.

Com o fim do ano se aproximando, Samuel já planeja 2024, que chegará com um calendário cheio de novas oportunidades.

O Samuel Brito Fight Studio, que oferece aulas de Kickboxing, Muay Thai, MMA e Boxe para todos os públicos, com turmas de manhã, tarde e noite, fica na Rua Alagoas, 2953, no Patrimônio Velho, em Votuporanga.

