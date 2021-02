Katia Brito a rainha da culinária da Clube FM

Comece com uma pitada de simpatia, adicione um sorriso de anúncio de creme dental. Reserve. Em um estúdio de rádio, acrescente espontaneidade, bom-humor e uma didática envolvente. A receita do sucesso de Katia Brito poderia começar assim.

São tantos os ingredientes, porém, e tão simples e pessoal o preparo, que só mesmo a própria daria conta da explicação completa. Assim surgiu o programa “Katia e suas dicas” na rádio Clube FM.

Diz ela: “Meu público é constituído por gente que quer aprender a cozinhar receitas práticas, mas não tem muita base, nem muito tempo para preparar um prato simples e diferente na correria do dia a dia”.

Seu programa de culinária na rádio hoje já chama a atenção pelo público que segue acompanhando às dicas e receitas, e que público! Sua inspiração está no sangue, “cresci aprendendo com meu pai que era açougueiro e sempre observando e admirando o trabalho de minha avó que era marmiteira, foi assim que aprendi”.

“O que pode ter começado a me levar para a culinária é o fato de que a família sempre esteve envolvida no meio, eu ficava encantada com as diferenças das culturas gastronômicas”.

DV: 1- Como iniciou a sua relação com a cozinha?

Meu pai era açougueiro e a vida toda lidei no meio da carne, minha avó materna cozinheira de acampamentos religiosos e marmiteira, férias na casa da vó Cida era na cozinha , mais que amor está no sangue.

DV: 2- Em que atividades profissionais você aplica esse conhecimento com à gastronomia?

Tenh o um blog de dicas culinárias, redes sociais com dicas de receitas e tudo relacionado ao assunto, tive um programa de TV ” Katia e suas Dicas” em São José do Rio Preto e um programa na TV Band Paulista, o ” Doces Caminhos do Interior “, realizado com lei de incentivo (PROAC) e o programa de rádio.

DV: 3- Como surgiu a idéia de um programa voltado para à culinária em uma rádio?

Me inspirei numa ação que conheci em São Paulo de uma marca de maionese, que criou “programetes” de receitas rápidas no rádio para estimular o consumo do produto entre os jovens.

4- O que você acha do fenômeno da “gourmetização” e “culinária”?

Eu não gosto de levantar à bandeira do universo ” gourmet” porque não tenho formação na área e toda minha experiência na cozinha vem da prática e curiosidade. Sou adepta da culinária raiz, transformando ingredientes em estrelas do prato, também aprecio o cuidado em servir de um jeito sofisticado. Acredito na alquimia que a culinária proporciona, na energia que entrego quando produzo um simples almoço caseiro e no amor ofertado ao servir.

DV: 5- Como vc escolhe as receitas para o seu programa na rádio e qual é a aceitação do público?

Procuro receitas com no máximo cinco ingredientes, mas já tive receitas com mais ingredientes, sempre uma opção doce e outra salgada, as vezes levo convidados para abrilhantar o programa com receitas diferentes e eles contam sua história com a culinária. O ouvinte responde enviando fotos das receitas que produziram em casa, é gratificante.

DV: 6- Quais são os seus projetos futuros com programas voltados para culinária e gastronomia?

Eu quero voltar para a TV, “tipo o lugar da Ana Maria Braga” risos…

Tô brincando , ampliar o engajamento nas redes sociais, fazer promoções no programa de rádio e na internet também e quem sabe participar de um “reality” de culinária ou criar um.

Contatos:

@katiaesuasdicas

@katiadebrito01

@novosinai

(Andrea Anciaes)

Katia Brito

Conheça Katia Brito a responsável por trás das receitas culinárias da Clube FM