Kassab declara apoio a Tarcísio e a Marcos Pontes, candidatos de Bolsonaro em SP

O presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, afirmou nesta terça-feira (16.ago), no primeiro dia oficial de campanha, que irá pedir votos para Tarcísio de Freitas (Republicanos) e Marcos Pontes (PL) ao governo de São Paulo e ao Senado, respectivamente. O anúncio foi feito em suas redes sociais.

“Nesta campanha, no meu estado, São Paulo, vou pedir votos para Tarcísio. É muito bem preparado, excelente gestor e teve ótimo desempenho em todas as missões que recebeu ao longo de sua carreira na vida pública”, escreveu.

Kassab disse também que votará em Marcos Pontes para o Senado Federal e na legenda do PSD para a Câmara dos Deputados e para a Assembleia Legislativa.

O partido de Kassab faz parte da chapa de Tarcísio e Pontes – o candidato a vice-governador é Felicio Ramuth (PSD), ex-prefeito de São José dos Campos. O próprio presidente do partido já havia tirado fotos ao lado de Tarcísio e Felicio, no início de julho.

Em relação à corrida pela Presidência, o PSD indicou, inicialmente, que será neutro. Esse posicionamento se reflete nas disputas estaduais.

Ao mesmo tempo em que apoia Tarcísio e Pontes, candidatos de Jair Bolsonaro (PL) em São Paulo, a legenda tem aliança com o PT em Minas Gerais, pela candidatura de Alexandre Kalil (PSD), ex-prefeito de Belo Horizonte.

Em sua publicação, Kassab ainda falou sobre o início das campanhas e mencionou a solidez da democracia e das instituições brasileiras.

“A implantação do sistema com as urnas eletrônicas nos trouxe a segurança que a apuração com cédulas de papel não nos dava”, completou.

*Com informações da CNN Brasil