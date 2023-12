Karina Franzin é campeã do 3º Circuito AFC 

A atleta votuporanguense faturou a corrida disputada em Bebedouro/SP, no último fim de semana.

Karina Franzin é um dos principais nomes do atletismo votuporanguense e para manter essa máxima em evidência, faturou na manhã do último domingo (26.nov), a categoria Geral, nos 5 km, do 3º Circuito AFC (Associação dos Funcionários Coopercitrus), disputado em Bebedouro/SP.

Além de Karina, Votuporanga foi representada pela participação de José Roberto Medalha, Osmar Andrade e Jaciara Andrade.

A equipe votuporanguense contou com apoio da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer.