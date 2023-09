Karatê: Votuporanga brilha no Campeonato Brasileiro 

Votuporanguenses competiram em Correntina/BA e São José do Rio Preto/SP.

Karatecas de Votuporanga/SP aproveitaram o fim de semana do feriadão de 7 de Setembro para competir e colecionar conquistas em Correntina/BA e São José do Rio Preto/SP.

Em solo baiano, no sábado (9), durante a etapa do Campeonato Brasileiro de Karatê, Adebaur Borges faturou medalhas de ouro (Kobudô), ouro (Kata Individual), ouro (Kumitê Individual) e bronze (Kata por Equipe).

Roger Alves também brilhou e conquistou ouro (Kata Individual), ouro (Kumitê Individual), bronze (Kata por Equipe) e ouro (Kumitê por Equipe).

Outro votuporanguense que fez valer a viagem, Bruno Arena trouxe na mala medalhas de ouro (Kata Individual), prata (Kumitê Individual), bronze (Kata por Equipe) e ouro (Kumitê por Equipe).

XXII Campeonato Brasileiro de Karatê

Enquanto alguns votuporanguenses brilhavam na Bahia, outros também representavam o município em alto nível no XXII Campeonato Brasileiro de Karatê disputado no Ginásio de Esportes Alberto Cecconi, em São José do Rio Preto/SP.

No adulto faixa preta, Nick Borges conquistou um ouro e dois de bronzes, e André Luís Correa ganhou um ouro. Nick e André integraram a seleção que defendeu o Estado de São Paulo na competição.

Na categoria iniciante, Felipe Augusto de Almeida Bronzati ficou com um ouro e um bronze, Eliezer de Lima Santos levou um ouro, Lorenzo Viale Ferreira ganhou um ouro e Ricardo Henrique Gale Silva levou duas pratas.

Vale ressaltar que todos os atletas da equipe votuporanguense são integrantes da Academia Syobukan Karatê, comandada pelo sensei Nick Borges.