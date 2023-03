Karatê: equipe de Votuporanga é campeã geral da 1ª Copa Adebaur Borges 

Evento foi realizado pela Prefeitura com apoio da Federação Brasileira de Karatê e Federação Paulista de Karatê.

No último sábado (11.mar), o Ginásio Jane Maria de Lacerda Soares, no CSU, na zona sul de Votuporanga/SP recebeu mais de 350 atletas de toda a região para a 1ª Copa de Karatê Adebaur Borges. A equipe de atletas de Votuporanga fez bonito e conquistou 62 medalhas no total, sendo 23 de ouro, 24 de prata e 15 de bronze.

O prefeito Jorge Seba, acompanhado do secretário de Esportes e Lazer, Marcello Arenas Stringari, e do presidente da Câmara Municipal, Daniel David, participou da cerimônia de abertura da competição e prestou homenagem ao sensei Adebaur Borges, que por anos desenvolveu um trabalho social juntamente à Prefeitura. “Há pessoas que marcam nossa vida, que despertam algo especial em nós, que abrem nossos olhos de modo irreversível e transformam a nossa maneira de ver o mundo. E o sensei Adebaur Borges é uma dessas pessoas. A sua missão vai muito além de um professor, você é um verdadeiro mestre e se tornou inspiração para todos nós. Sua resiliência, superando dores, traumas, adversidades e obstáculos mostram o campeão que você é. Nossos agradecimentos pela sua dedicação, paciência e carinho ao ensinar.”

O evento foi realizado pela Prefeitura, por meio da Secretaria de Esportes e Lazer, com apoio da Federação Brasileira de Karatê e Federação Paulista de Karatê.