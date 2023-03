Kaique Maranhão é emprestado ao Vila Nova-GO 

Goleiro de 20 anos foi destaque do Tanabi Esporte Clube no Paulista sub-20 e na Copinha 2023, além de defender o Votuporanguense no Paulistão A3.

O Tanabi Esporte Clube emprestou o goleiro Kaique Tavares, conhecido por ‘Maranhão’, ao Vila Nova Futebol Clube do Estado de Goiás. Com 20 anos, Maranhão já vestiu a camisa do Tanabi Esporte Clube em 28 partidas oficiais, sendo destaque no Paulista sub-20 em 2022 e na Copinha deste ano.

Ainda em 2023, Maranhão integrou o elenco do Clube Atlético Votuporanguense na disputa da Série A3 do Paulistão.

Para Kaique, o período que esteve no Índio da Noroeste foi de busca pela evolução: “No Tanabi foi um período muito marcante na minha vida, onde pude trabalhar e buscar a evoluir, de muito aprendizagem e dedicação”, explica Maranhão.

O jovem arqueiro também comenta sua passagem pelo Pantera Alvinegra: “No CAV também foi um período de muito trabalho e aprendizagem. Onde tive a oportunidade de jogar em outra divisão e assim pegar mais rodagem e experiência”.

Na manhã desta segunda-feira (27.mar), Kaique assinou o seu contrato de empréstimo com o Tigre com opção de compra: “Minha meta é trabalhar intensamente para conquistar meu espaço e dar o meu melhor a cada dia para ajudar a equipe. E também conquistar títulos com essa camisa gigantesca”, finalizou Maranhão.