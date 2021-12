JVN Pneus Agrícolas, Industriais e para Caminhões Rodoviários agora em Votuporanga

A loja da JVN Pneus está instalada na Rua Espirito Santo, nº 2.500, bairro Vila Nova, na frente do Fórum.

A borracha natural é considerada uma matéria prima estratégica, formando com o aço e o petróleo um dos alicerces da industrialização moderna. Com propriedades únicas entre os produtos naturais poliméricos, a borracha natural combina elasticidade, plasticidade, resistência ao desgaste (fricção), propriedades de isolamento elétrico e impermeabilidade a líquidos e gases.

É na inovação que se pode encontrar soluções para tornar a produção de borracha e seu beneficiamento mais racionais e eficientes, transformando o produto no melhor GEB10 do mercado brasileiro.

Aqui em Votuporanga a JVN é um braço da Borhevea Agroindústria de Borrachas, trabalha com toda linha de pneus industriais, agrícolas, para motocicletas e caminhões rodoviários.

A empresa tem como origem o Grupo BORHEVEA AGROINDÚSTRIA DE BORRACHAS, que realiza o beneficiamento de borracha natural, cujo principal produto é o Granulado Escuro Brasileiro (GEB 10).

A Borhevea se encontra na cidade de Meridiano/SP, com escritório administrativo no município de Votuporanga/SP. Elza Marta F. Veiga Nucci sócia fundadora da empresa, conversou com o jornal Diário de Votuporanga, acompanhe:

DV: De onde nasceu a empresa? “A JVN pneus é um segmento da BORHEVEA Agroindústria de Borrachas de Votuporanga, que oferece toda a linha de pneus industriais, agrícolas e para caminhões rodoviários.”

DV: Baseado em que dificuldades vocês enxergaram espaço para esse negócio em nossa região? “Tivemos muita dificuldade quando meu irmão Celso Luiz Veiga, CEO da indústria Borhevea, precisou comprar um pneu para uma máquina agrícola da Fazenda e sentiu essa grande carência em encontrar o produto em Votuporanga e região, com isso surgiu a ideia de instalar a JVN Pneus em Votuporanga para suprir essa falta de pneus para nossa cidade e região. Hoje conseguimos fazer as entregas rápidas e com preço diferenciado.”

DV: Qual o diferencial que a empresa oferece? “O diferencial da nossa empresa é entregar o produto com um preço especial e a pronta entrega existe também um DISK PLANTÃO (17) 9972-50334 ou (17) 99145-5905 onde fazemos entrega emergencial a qualquer dia, para facilitar a vida dos nossos clientes.”

DV: Que público vocês atingem? "O público que atingimos são empresas e pessoas físicas."

