Justiça vai liberar 1.737 presos na região de Votuporanga durante saída temporária

A Justiça vai liberar 1737 detentos na região de Votuporanga/SP na próxima terça-feira (14), quando começa a terceira saída temporária do ano. A maior parte do presos (1.572) sairá do Centro de Progressão Penitenciária (CPP) de São José do Rio Preto/SP. Todos devem retornar até o dia 20 de setembro.

Segundo informações da Justiça, serão liberados 49 presos do Centro de Detenção Provisória (CDP) de Riolândia/SP, 32 da penitenciária da mesma cidade, 40 detentos do CDP de Icém/SP e 1 preso do CDP de Paulo de Faria/SP. Também serão liberadas 43 mulheres presas no Centro de Ressocialização Feminina (CRF) de Rio Preto.

A saída temporária faz parte do programa judicial de ressocialização gradual dos presos em regime semiaberto, até que seja concedida a liberdade condicional. Caso os beneficiados não retornem na data marcada, são considerados foragidos e, ao voltar ao presídio, perdem o direito ao regime semiaberto.

*Informações/diariodaregiao/Marco Antonio dos Santos