Justiça reconhece que notícias sobre sociedade de Jorge Seba são falsas

A Justiça Eleitoral de Votuporanga reconheceu em decisão publicada neste mês de outubro, que o candidato a vereador Renato Abdala (Patriota), divulgou notícias falsas em seus perfis nas redes sociais ao atacar o candidato a prefeito de Votuporanga, Jorge Seba, da coligação Certeza de um novo tempo. No vídeo, Abdala afirma que Jorge é sócio oculto de um empreendimento imobiliário.

Segundo a própria decisão assinada pelo juiz eleitoral Dr. Reinaldo Moura de Souza, “o conteúdo do vídeo postado por Renato não reflete a realidade demonstrada pelos documentos constantes dos autos, caracterizando fake news”. No mesmo documento, o candidato recebeu o prazo de 24 horas para publicar nas redes sociais novo vídeo onde se retrata das acusações realizadas, declarando que não provou que Jorge Seba seria o dono do empreendimento.