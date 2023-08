Justiça julga, a revelia, homem que planejou emboscada para matar ex em Araçatuba

Vítima tinha 17 anos. Crime aconteceu há 10 anos; Ronaldo Adriano Raimundo da Silva está foragido.

O Tribunal do Júri de Araçatuba/SP realiza, nesta quarta-feira (30.ago), o julgamento de Ronaldo Adriano Raimundo da Silva, réu pelo assassinato de Danielle Laressa Sanches. O crime aconteceu em outubro de 2013, quando a vítima tinha 17 anos. Ronaldo está foragido.

Os dois tiveram um relacionamento e chegaram a morar juntos, porém, a jovem terminou o relacionamento porque queria dar prioridade aos estudos. Ronaldo, por não aceitar o fim do relacionamento, armou uma emboscada para matar a vítima. Ele a chamou para ir até a casa afirmando que lhe entregaria um dinheiro após a venda da geladeira e da cama do ex-casal, mas ​matou Danielle​ no local.​

Ao entrar na casa, o réu trancou o portão e começou a discutir com a vítima. Depois, passou a agredi-la com socos e depois esfaqueou a vítima no peito e pescoço. Ela chegou a ser socorrida e levada para o hospital, mas não resistiu aos ferimentos.

Ronaldo foi preso ​em Viçosa​/AL, a 96 quilômetros da capital alagoana, dois anos após o crime, ao ser reconhecido pelo padrasto da vítima enquanto caminhava por uma das ruas da cidade.​ Ele chegou a ficar preso, mas conseguiu fugir da unidade prisional onde estava, segundo a imprensa alagoana.

