Justiça determina internação de adolescente flagrada com armas e conteúdos nazistas em Auriflama 

Menor foi apreendida em maio durante trabalho da Polícia Civil que investigava violência nas escolas.

A Justiça aplicou medida socioeducativa de internação a uma adolescente de 13 anos que foi flagrada com armas e conteúdos nazistas em Auriflama/SP. A menina foi apreendida no começo do mês de maio durante trabalho da Polícia Civil que investigava violência nas escolas.

De acordo com a investigação da Polícia Civil, a embaixada americana no Brasil informou ao Ministério de Justiça que a adolescente armazenava e divulgava fotos de armas nas redes sociais, bem como trocava mensagens com outros adolescentes sobre supostos atentados a unidades de ensino.

Na época, as equipes encontraram uma espingarda e dois revólveres na casa dela. O pai da estudante chegou a ser preso por porte ilegal de arma de fogo, mas pagou fiança e foi liberado em seguida.

No quarto da menina também foram encontrados uma máscara preta com estampa de caveira e um caderno com ilustrações nazistas. Mensagens de textos e imagens com o mesmo conteúdo também foram localizados no celular dela.

A sentença de internação foi dada pelo juiz Tobias Guimarães Ferreira. O magistrado apontou que a adolescente “efetivamente planejava um ataque a sua escola, movida por razões de discriminação, para tanto tendo se apoderado de arma de fogo pertencente a seu pai e planejado adquirir arma de fogo de terceiro.”

Além disso, o juiz destacou que as ações tiveram um ideal nazista e que a menina chegou a agir para conseguir concretizar o plano de ataque.

A medida socioeducativa será reavaliada a cada três meses. A estudante e os pais também deverão passar por acompanhamento psicológico. O caso ocorre em segredo de Justiça.

*Com informações do g1