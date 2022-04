Justiça de Birigui condena mais dez pessoas investigadas pela Operação Raio-X 

Penas variam de sete a 13 anos de prisão, mais pagamento de multa.

A Justiça de Birigui/SP condenou mais dez pessoas acusadas de envolvimento em uma organização criminosa responsável por desviar verbas da saúde.

As penas variam de sete a 13 anos de prisão, mais pagamento de multa. Para dois dos réus, o cumprimento será em regime fechado.

Também foi decretado o perdimento de sete veículos, um notebook, um celular, joias e quase R$ 1,6 milhão encontrados em posse dos condenados.

Os crimes que os réus foram condenados são de peculato, lavagem de dinheiro e organização criminosa.

Desvio de dinheiro público

A Operação Raio X, que foi deflagrada em setembro de 2020 pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) e pela Polícia Civil, investiga integrantes de uma organização criminosa que usava organizações sociais para desviar dinheiro público da saúde em diversos municípios paulistas.

As prisões e as buscas foram feitas em vários municípios do estado de São Paulo, dentre eles Penápolis, Araçatuba e Birigui.

*Informações/g1