Justiça condena zootecnista a 80 anos de prisão por matar os filhos de 3 e 4 anos

O crime foi registrado na noite de 24 de setembro de 2016 e repercutiu nacionalmente. O zootecnista foi denunciado pelo Ministério Público (MP) por cometer duplo homicídio triplamente qualificado.

Hugo está preso preventivamente na penitenciária Tremembé II, unidade de segurança máxima e reservada somente para casos graves e especiais, mas foi trazido a Rio Preto para sentar ao banco dos réus.

No dia do crime, a esposa do zootecnista, como costumava fazer na época, foi dormir com os dois filhos em um cômodo.