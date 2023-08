Justiça condena homem que matou vizinho espancado por abusar sexualmente de criança em Araçatuba

“Considerando que o crime foi cometido com violência contra a pessoa, a quantidade da pena imposta e gravidade do delito, inviável a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, ante a vedação expressa do artigo 44, incisos I e III, do Código Penal”, diz a decisão do juiz.

Segundo a denúncia do Ministério Público do Estado de São Paulo (MP-SP), o acusado e outros cinco adolescentes mataram a vítima com pauladas, chutes, pedradas e golpes de telha após flagrarem ele abusando sexualmente de uma criança.