Justiça absolve jovem acusado de latrocínio de homem que assassinou companheira em Rio Preto 

Crime ocorreu no dia 6 de fevereiro no bairro Estância Primavera em São José do Rio Preto/SP. Fábio Fernando Pinheiro de Oliveira, denunciado por latrocínio, foi absolvido por insuficiência de provas.

A Justiça absolveu o jovem de 18 anos acusado de participar do latrocínio de um homem, que, horas antes, assassinou a companheira. O crime ocorreu no dia 6 de fevereiro deste ano, no bairro Estância Primavera, em São José do Rio Preto/SP.

Conforme a sentença, emitida pelo juiz Cristiano Mikhail na segunda-feira (25.set), Fábio Fernando Pinheiro de Oliveira, denunciado por latrocínio, foi absolvido por insuficiência de provas.

O jovem estava preso preventivamente desde fevereiro, quando confessou ter participado do assassinato de Leandro Bozzo Matias, de 48 anos, mas negou ter efetuado os disparos.

O adolescente, de 15 anos, suspeito de balear Leandro, se apresentou à delegacia no dia 10 de fevereiro deste ano. Na ocasião, disse ao delegado responsável pelo caso, Alceu Lima de Oliveira Júnior, que atirou duas vezes contra a vítima e entregou a arma de fogo utilizada no crime.

Segundo a denúncia do Ministério Público, recebida pela Justiça no dia 27 de março, após matar e roubar a companheira Ana Maria Gambatti Delgado, de 53 anos, Leandro pediu ao adolescente para esconder e dividir o valor da caminhonete, avaliada em R$ 30 mil.

Logo depois, o adolescente e o jovem entraram no veículo e seguiram rumo ao bairro Estância Primavera. Em um local afastado, os dois pediram para Leandro parar a caminhonete.

Neste momento, o adolescente matou a vítima a tiros. A caminhonete de Ana foi encontrada abandonada perto da rodovia BR-153. No interrogatório, Fábio alegou que não sabia que o adolescente estava armado.

O adolescente, por sua vez, respondeu pelo crime à Vara da Infância e Juventude e foi internado na Fundação Casa, onde deve permanecer por pelo menos três anos.

Mulher assassinada

Hora antes do assassinato de Leandro, o corpo de Ana Maria foi achado por um pescador embaixo de uma ponte, em Monte Aprazível/SP, com sinais de agressões. A vítima estava com as mãos amarradas e enrolada em um lençol.

Segundo o delegado, a Divisão Especializada em Investigações Criminais (Deic) conseguiu imagens de câmeras de segurança, ouviu testemunhas e chegou à conclusão de que Leandro assassinou Ana.

*Com informações do g1