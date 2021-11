Júri popular de zootecnista preso por matar filhos é remarcado para março de 2022

Hugo segue preso preventivamente na penitenciária Tremembé II, que é de segurança máxima e reservada somente para casos graves e especiais.

No dia do crime, a esposa do zootecnista, como costumava fazer na época, foi dormir com os dois filhos em um cômodo.

Hugo tirou os meninos do cômodo e os levou para um quarto. Em seguida, dopou e matou os filhos com um canivete. Ele confessou à Polícia Civil que cometeu o crime para se vingar da mulher.

A imprensa tenta entrar com contado com a defesa do zootecnista para incluir uma posição na reportagem.

Socorro

De acordo com do boletim de ocorrência registrado na época, a mãe das crianças foi à UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Jardim Tangará e, desesperada, avisou a um dos guardas municipais que seu marido havia matado os dois filhos.

Os guardas foram à casa com a mulher, onde encontraram o Hugo deitado na cama com as duas crianças. Eles tentaram reanimar os meninos até a chegada do resgate, mas não conseguiram.

Ao lado dos corpos, uma carta escrita à mão foi encontrada e apreendida pela Polícia Civil. Nela, o zootecnista expressou decepção com uma suposta traição cometida pela mulher.

Hugo foi socorrido pelo SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e encaminhado para o Hospital de Base. Ele chegou a ficar internado na UTI (Unidade de Terapia Intensiva), mas recebeu alta e foi preso.

*Informações/g1