Jura se reúne com Valdomiro Lopes em busca de recursos para entidade 

O vereador Jura (PSB) esteve nesta quinta-feira (30.mar), na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp), na capital paulista, em audiência com lideranças políticas visando trazer recursos e investimentos para Votuporanga.

Na Alesp, Jura se reuniu com o deputado estadual Valdomiro Lopes (PSB) e protocolou ofício solicitando a propositura de emenda parlamentar no valor de R$ 300 mil, direcionada a AFUPACE (Associação Fraterna da União dos Pais e Amigos das Crianças Especial) – Recanto Tia Marlene.

A entidade é uma instituição assistencial filantrópica, sem fins lucrativos, concebida por pais de pessoas especiais, fundada em 1996, que trabalha com muitas dificuldades financeiras para melhorar suas estruturas física e de pessoal para atender demanda que só cresce, inclusive tem recebido solicitação de vagas de cidades da região que não contam com o serviço especializado, atendendo aproximadamente 55 pessoas com deficiência múltipla, intelectual e autismo, tendo hoje fila de espera de mais de 36 pessoas.