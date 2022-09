Jura ressalta importância do Dia Mundial sem Carro 

Data celebrada em 22 de setembro é um convite à reflexão sobre a mobilidade urbana e os impactos dos automóveis no meio ambiente.

O Dia Mundial sem Carro ou World Car Free Day, celebrado nesta quinta-feira, 22 de setembro, é uma data de mobilização: a proposta é que as pessoas deixem os veículos particulares em casa, pelo menos nesse dia, e experimentem se deslocar por outros modais.

A ideia do movimento é valorizar alternativas de transporte que podem ser adotadas todos os dias do ano, sendo mais benéficas para o espaço urbano e as pessoas que vivem nele.

O vereador Jura (PSB) congratulou a passagem da data e reiterou. “A data foi criada com o objetivo de incentivar as pessoas a refletirem sobre os enormes problemas que o uso excessivo dos veículos, nas grandes cidades, pode causar ao meio ambiente e ao bem-estar da sociedade”, afirmou.

O parlamentar votuporanguense ressaltou que “os promotores do evento aconselham a população a deixarem os carros e motos em casa e experimentar utilizar, durante o dia 22, meios de transportes alternativos e que não poluam a atmosfera. As bicicletas são sempre uma das melhores opções para a maioria dos aderentes ao movimento ativista”, detalhou Jura.

O movimento começou oficialmente na França, em 22 de setembro de 1997, e logo em seguida se espalhou por milhares de outras cidades europeias. Com o sucesso dos eventos, em 2002, a comissão organizadora do Dia Europeu Sem Carro, lançou a Semana Europeia da Mobilidade.

No Brasil, a data foi comemorada pela primeira vez em 2001, nas cidades de Porto Alegre/RS, Caxias do Sul/RS e Pelotas/RS; Piracicaba/SP; Vitória/ES; Belém/PA; Cuiabá/MT, Goiânia/GO; Belo Horizonte/MG; Joinville/SC e São Luís/MA, onde os participantes organizaram “bicicletadas” para celebrar o dia e conscientizar a população.

Inspirados no modelo europeu, o Brasil também aderiu à Semana da Mobilidade e, desde 2010, prepara uma agenda com discussões e atividades para ajudar a desenvolver um senso crítico na sociedade sobre os grandes males que o CO² (gás carbônico) liberado pelos carros e motos podem causar ao meio ambiente e à saúde humana.

Jura finaliza, “diante da importância dessa data, vimos através deste, ressaltar a seriedade de tais ações, com o intuito de conscientizar a população sobre os graves danos ambientais que a emissão de CO² traz para o nosso planeta.”