Jura renuncia à vice-liderança do governo na Câmara 

Decisão do pessebista deixa a representação do governo na Casa de Leis à cargo do líder Daniel David (MDB). Jura disputará a presidência da Câmara. O vereador Jura (PSB) renunciou ao posto de vice-líder do governo Jorge Seba (PSDB) e Cabo Valter (MDB) na Câmara Municipal de Votuporanga/SP, na tarde desta quarta-feira (23.nov). Decisão foi informada ao Executivo em ofício, no qual o Diário de Votuporanga teve acesso.

Jura que desde o início da atual gestão ficou conhecido pela defesa abnegada e enfática aos atos do governo na Câmara; publicamente fez aparições até mais emblemáticas do que o próprio líder do governo na Casa, posto ocupado por outro parlamentar, o vereador Daniel David (MDB).

No documento direcionado ao Paço Municipal, Jura escreveu: “Venho através deste, agradecer a confiança em mim depositada neste primeiro biênio de sua administração como vice-líder de seu governo, que me dediquei com afinco e lealdade. Por entender que cumpri com o que foi estabelecido neste período, e que o prefeito dá passos na construção de uma nova costura política, informo que continuarei a defender o que é certo, transparente, justo e honesto, e que vislumbra outras possibilidades de ações políticas em defesa de nossa querida Votuporanga para o futuro.”

O vereador já deixou claro sua pretensão de concorrer à presidência da Câmara em sucessão a Serginho da Farmácia (PSDB) no pleito que se aproxima – assim como outros nomes aventados nos bastidores: Daniel David, Edinalva Azevedo (União Brasil) e Osmair Ferrari (PSDB) – aproveitou para esclarecer em ofício que a disputa é um dos motivos pelo qual está se desvinculando do governo, exatamente, em busca de uma “maior liberdade”.

No documento, o pessebista afirmou: “Por fim, informo ainda que como candidato à presidência da Câmara Municipal, entendo incoerente continuar como vice-líder de governo… Mas, continuo com a mesma disposição na defesa intransigente do equilíbrio entre os poderes, da transparência na destinação dos recursos públicos, e que os serviços públicos cheguem nas periferias, atendendo os excluídos que estão na base da pirâmide social.”