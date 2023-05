Jura pede volta do prêmio de assiduidade para servidores públicos 

Vereador solicitou ao Executivo a criação do projeto visando beneficiar os servidores públicos municipais de Votuporanga.

O vereador Jura (PSB) se reuniu com os demais parlamentares na última semana, com o prefeito Jorge Seba (PSDB) e, na ocasião comunicou que enviou ao Executivo Municipal um ofício solicitando a criação do projeto Prêmio Assiduidade para beneficiar os servidores públicos municipais de Votuporanga/SP.

O vereador justificou que tem sido abordado por inúmeros servidores pedindo empenho do parlamentar em defesa de seus interesses, e um dos assuntos que tem ganhado relevância é sobre o Prêmio Assiduidade – no valor de R$ 200 – benefício que já contemplou o funcionalismo público municipal em outros tempos.

Jura ressaltou que, além de beneficiar o bom servidor, aquele que ‘veste a camisa’ atendendo com qualidade os munícipes, contribui com a complementação do salário, em especial aquele que está na base da pirâmide dos trabalhadores, representando em média 10% de aumento sobre seus vencimentos.

O vereador explicou ainda que, com a implementação do Prêmio Assiduidade, além de dar alento financeiro aos servidores comprometidos com o cumprimento de seu contrato de trabalho, estimulará outros a se empenharem para terem também esse benefício, contribuindo sobremaneira com a melhoria dos serviços prestados, além de diminuir a sobrecarga nos demais servidores, refletindo positivamente com isso no conjunto de serviços prestados a todos os moradores, objetivo básico da relação de quem paga os impostos, contribui com o funcionamento da máquina pública municipal, que tem como dever básico retribuir com bom serviço público.

“Diante disso, me dirigi ao prefeito para que seu governo, democrático e popular realize estudos técnicos e financeiros com o propósito de que seja implementado o Prêmio Assiduidade de R$ 200,00 aos servidores públicos municipais, contribuindo com a diminuição de afastamentos que tanto prejudica os usuários, quanto com o reconhecimento dos servidores assíduos que prestam relevantes serviços, em especial os mais humildes”, reafirmou Jura.