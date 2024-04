Jura pede reparo urgente na Avenida da Saudade 

Possivelmente em decorrência das chuvas, um grande afundamento surgiu na via, próximo ao cemitério municipal; trecho teve trânsito interrompido e aguarda manutenção.

O vereador Jura (PSB) se movimentou neste final de semana em busca de uma solução urgente para reparo de um grande afundamento do asfalto provocado pelo intenso volume de chuva dos últimos dias, em Votuporanga/SP.

Diante do quadro, Jura encaminhou um ofício para a Saev Ambiental pedindo início imediato de obras na Avenida da Saudade, no cruzamento com a Rua Nivaldo Hernandes, próximo ao Cemitério Municipal “Petronilo Gonçalves da Silva”.

No ofício, o parlamentar descreve que foi procurado por usuários da avenida, informando que no sentido centro/bairro, no trecho citado, houve um grande afundamento formando grande cratera, “colocando em risco a vida dos motoristas e transeuntes que por lá passam”.

O vereador alerta também que a situação provocou um desvio de mais de 800 metros que os motoristas têm que fazer, pois segundo ele, a Avenida da Saudade é também meio de acesso para vários bairros e cidades vizinhas, como Nhandeara, Macaubal, Magda, Floreal, Buritama, Araçatuba, General Salgado etc.

“Pelo exposto, e para evitar possíveis tragédias, com possíveis prejuízos com indenizações, venho ao superintendente Gustavo Gallo Vilela solicitar sua tão importante intervenção no sentido de que a reparação de tal afundamento seja realizada na maior brevidade possível”, solicitou Jura.