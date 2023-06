Jura pede recursos de R$ 3 milhões para construção de galerias de águas pluviais 

Vereador esteve em Brasília/DF para discutir liberação de emenda parlamentar para investimentos na infraestrutura urbana de Votuporanga.

O vereador Jura (PSB) esteve em Brasília/DF, nesta semana, em audiência com deputados federais, ministros e assessores do governo federal. Em uma das audiências, o votuporanguense se reuniu com o deputado federal Fausto Pinato (PP) para discutir sobre a liberação de emenda parlamentar para investimentos em infraestrutura urbana do município.

Conforme o vereador, o valor de R$3 milhões vindo do orçamento da União, caso aprovado, será aplicado na construção de drenagem, obras de infraestrutura urbana necessária para Votuporanga, que vem sofrendo com enchentes sempre que a densidade pluvial é mais intensa, o que tem sido frequente, em especial, no final do último verão.

A localidade onde se pretende executar a obra fica na bacia de contribuição do Córrego Marinheirinho, área residencial consolidada e que abrange uma população de aproximadamente cinco mil moradores. “Ademais, a avenida Paschoalino Pedrazzolli, via urbana que corta a referida bacia, é importante via de fluxo de veículos e liga a zona leste do município ao centro da cidade”, comentou Jura.

Durante a audiência com o deputado, vereador o informou que, por falta de galeria de água pluvial, é comum a inundação do clube de campo da Ancevo (Associação Nipo Cultural de Votuporanga), “danificando com isso toda a estrutura da entidade”, salientou.

Por sua vez, o deputado Pinato, um dos elos das reivindicações de Votuporanga junto ao governo federal comprometeu-se a se empenhar para a liberação de sua emenda parlamentar para atender à solicitação apresentada por Jura.