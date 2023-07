Jura pede que Prefeitura autorize horários flexibilizados para servidores durante os jogos da seleção feminina na Copa 

Governo federal tornou a medida facultativa, sendo similar à que as repartições públicas adotam durante os jogos da Copa do Mundo masculina; horas deverão ser compensadas.

O vereador Jura (PSB) encaminhou ao prefeito Jorge Seba (PSDB) nesta segunda-feira (17.jul), por ofício, o pedido para que a Administração Municipal de Votuporanga/SP, assim como o governo federal, autorize que servidores públicos mudem o horário do expediente para acompanhar os jogos da seleção feminina na Copa da Austrália e Nova Zelândia.

“Excelentíssimo Senhor Prefeito, considerando que a Copa do Mundo Feminina 2023 acontecerá entre 20 de julho e 20 de agosto, e a Seleção Brasileira feminina participará dos jogos do campeonato. Considerando que tradicionalmente, durante jogos da copa masculina em que a Seleção Brasileira joga, os servidores são dispensados através de ponto facultativo, e de forma inédita, o Governo Federal adotará para os jogos da Copa Feminina. Desta forma, vimos através deste solicitar que Vossa Excelência possibilite que nossos servidores possam acompanhar com a mesma emoção as meninas da Seleção Brasileira que estarão representando a nação mais apaixonada por futebol do planeta”, pediu Jura.

Na Copa da Austrália e Nova Zelândia, o primeiro jogo do Brasil vai ser às 8h, na segunda (24), contra o Panamá. A seleção está no grupo F, que tem ainda França e Jamaica.

O segundo jogo será contra a França e vai cair no sábado (29). A partida contra a Jamaica vai acontecer na quarta-feira, 2 de agosto. Se passar da fase de grupos em primeiro lugar, o Brasil jogará as oitavas de final no dia 8 de agosto, às 8h. Já se a seleção se classificar em segundo lugar do Grupo F, o jogo será no mesmo dia, só que às 5h. A competição vai até o dia 20 do próximo mês.

Segundo a Agência Brasil, a ministra do Esporte, Ana Moser, pediu ao presidente Lula (PT) que tomasse a decisão. Pelas informações do Ministério dos Esportes, o expediente começa às 11h nos dias em que os jogos começarem até 7h30 e ao meio-dia para quando começarem às 8h. As horas não trabalhadas devem ser compensadas até 29 de dezembro.