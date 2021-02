Jura pede que lista de quem foi vacinado contra Covid-19 seja divulgada em Votuporanga

De acordo com o parlamentar, que é vice-líder de governo, medida visa trazer transparência e combater eventuais “fura-filas”. Iniciativa foi adotada por municípios vizinhos, como Valentim Gentil/SP e São José do Rio Preto/SP.

O vereador Jurandir Benedito da Silva, o Jura (PSB), solicitou, por meio de ofício, que a Prefeitura de Votuporanga/SP disponibilize uma lista com os nomes das pessoas que foram imunizadas contra a COVID-19.

Segundo o parlamentar, não se tem denúncias concretas sobre possíveis irregularidades, mas para acabar com qualquer tipo de boato nesse sentido, solicitou a divulgação da lista dos imunizados: “Rio Preto divulgou, Valentim Gentil divulgou, então qual é o problema do Executivo divulgar a lista das pessoas que tomaram a vacina até agora. Se não tem nada a esconder, e tenho certeza que não tem, então divulgue para ficarmos tranquilos”, explicou Jura, durante à 4ª Sessão Ordinária da Câmara, na segunda-feira (15).

A pressão para que as listas de imunizados sejam divulgadas aumentaram por todo Brasil, após uma enxurrada de denúncias de fraudes como os denominados “fura-filas” – quando uma pessoa que não tem direito a vacinação naquela etapa, acaba recebendo a dose de maneira fraudulenta.

Jura chegou a protocolar um projeto que obrigasse a divulgação, porém, sem a publicação do nome, para não seja violada à privacidade. Agora, por oficio, parlamentar sugere que Executivo apresente uma lista nominal de todos que já receberam a vacina no município.

Procurada pelo Diário de Votuporanga, a Prefeitura informou em nota que “A Secretaria da Saúde encaminhou questionamento sobre o assunto para análise da Procuradoria Geral do Município. Importante destacar que a Secretaria possui esse controle interno junto às unidades de saúde e que alimenta os dados em uma plataforma do Governo do Estado para controle das doses aplicadas”.