Jura pede prolongamento de avenida e interligação de bairros 

Em decorrência da expansão de Votuporanga, vereador solicitou a interligação da Avenida Jerônimo Figueira da Costa, no bairro Pozzobon, com a Avenida João Bolotário, no Cidade Jardim.

Após a inauguração da pedra fundamental do bairro Parque Esplanada, em Votuporanga/SP, onde a Construtora Pacaembu construirá 798 casas, o vereador o Jura (PSB), pediu, por meio de indicação, que à Prefeitura interligue a Avenida Jerônimo Figueira da Costa, no bairro Pozzobon, com a Avenida João Bolotário, no Cidade Jardim.

De acordo com a solicitação do parlamentar, trata-se de uma área que deve receber mais de 14 mil novos moradores, sendo que possui apenas um acesso, o que futuramente deve provocar acidentes e congestionamentos.

Ainda segundo Jura, o acesso ao futuro residencial é pela Avenida Deputado Aureo Ferreira, que por ser estreita, vira um gargalo em alguns momentos do dia, já nos tempos atuais, sendo comum ocorrer acidentes, sem contar a dificuldade para acessar os bairros adjacentes. Desta forma, com novos moradores que devem migrar para àquela região, a tendência é de que a situação no trânsito fique ainda mais complicada.

“Além dos bairros já existentes como o Cidade Jardim I e II, Kota Bulan, Jardim Morada do Sol, além de outros em lançamento, como o Residencial Parque Esplanada, que somados chegam há aproximadamente 2,7 mil residências, entre os bairros Cidade Jardim e Residencial Parque Esplanada tem área suficiente para concretização de aproximadamente 2 mil lotes, que após concluídas as construções pode se chegar a pelo menos 5 mil veículos e 14 mil pessoas, que acessarão diariamente as vias para irem às compras, ao trabalho, às escolas, à estrutura de saúde, etc”, detalhou o parlamentar.

Diante do cenário e preocupado com o futuro breve daquela região da cidade, Jura salienta: “A obra é urgente por ser a única forma de promover o desafogo daquela região, e vai precisar de um investimento da ordem de R$ 6 milhões a R$ 8 milhões. O prefeito já tem noção disso, conversei com ele a respeito e ele está preocupado em resolver essa situação.”