Jura pede parque industrial para micro e pequenas empresas

Vereador afirmou que uma área que “se encontra ociosa no Distrito de Simonsen”, poderia ser utilizada com o objetivo de incentivar a geração de emprego e renda em Votuporanga/SP.

O vereador Jurandir Benedito da Silva, o Jura (PSB), com o objetivo de incentivar a geração de emprego e renda em Votuporanga/SP, encaminhou nesta semana uma indicação ao Poder Executivo solicitando a instalação de um parque industrial para micros e pequenas empresas, em área da Prefeitura no Distrito de Simonsen.

De acordo com o parlamentar, “é fundamental que o Poder Público faça intervenções que vão além de benefícios fiscais, como por exemplo a doação de áreas para a instalação de micro e pequenas empresas. A prefeitura de Votuporanga conta com gleba em Simonsen que se encontra ociosa”.

Ainda sobre aquela região do município, Jura pediu ao Executivo Municipal que que promova a instalação do Banco Postal de Simonsen e justificou: “Há anos a população de Simonsen tem solicitado a instalação. O objetivo é oferecer mais comodidade aos munícipes e evitar com isso deslocamentos até Votuporanga”, afirmou o vereador.

Outro motivo de preocupação dos moradores do Distrito de Simonsen é a segurança pública, e por isso, o parlamentar sugeriu que a Prefeitura promova a liberação do projeto atividade delegada em horários de maior incidência de crimes e outros tipos de contravenções: “Tenho sido procurado pelos munícipes de Simonsen reclamando da falta de segurança que os moradores tem enfrentado. Além disso, tem aumentado o número de ocorrências, colocando em pânico a população”, finalizou Jura.