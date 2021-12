Jura pede limpeza de estradas rurais e conscientização da população

Vereador solicitou que seja intensificado o recolhimento do lixo pela empresa concessionária, mas também viu a necessidade de conscientização da população quanto ao descarte correto dos materiais.

O vereador Jurandir Benedito da Silva, o Jura (PSB) vem recebendo muitas reclamações de moradores que apontam descarte irregular nas proximidades das lixeiras instaladas nas entradas de Votuporanga/SP.

Na manhã da última segunda-feira, o vereador foi até a Estrada Municipal VTG “Emídio Pereira de Araújo”, que liga a Rodovia Euclides da Cunha (SP-320) até a antiga escola rural da APAE – sentido Votuporanga a Valentim Gentil/SP.

No local existe uma lixeira instalada pela Saev Ambiental como ponto de descarte de lixo orgânico, mas a cena vista, segundo o vereador, é preocupante. Com o aumento da produção de lixo doméstico em razão das festas de Natal e Ano Novo, muitas estradas e pontos de coleta estão sobrecarregados.

Procurado por moradores, Jura foi até o local e viu a necessidade urgente do recolhimento do lixo pela empresa concessionária, mas também a necessidade da conscientização da população.

A Saev Ambiental instalou lixeiras nos principais acessos da zona rural para zona urbana da cidade, sem contar os pontos de descartes clandestinos, que são utilizados pelos moradores da área rural e também da cidade, sendo estes últimos, na maioria das vezes, os que descartam entulhos, eletrodomésticos, colchões, sofás, caixas d´água, pneus, madeiras, de forma irregular.

Neste sentido, o vereador Jura pediu ao superintendente da Saev Ambiental, Alberto Casali, que determine a empresa responsável para que faça a coleta de lixo na estrada rural duas vezes por semana, além de elaborar uma cartilha de conscientização sobre a importância da coleta seletiva aos moradores de Votuporanga.

Jura destaca que, mesmo com o trabalho realizado pela empresa para a coleta dos descartes nas lixeiras, que é feita semanalmente, tem aumentado as reclamações das pessoas que moram nas proximidades ou que passam pelos locais várias vezes por dia. “A maioria não tem feito o descarte de forma correta, jogando os sacos de lixo no chão, ficando à mercê de cachorros, urubus e coletores de recicláveis que rasgam e esparram o lixo, contribuindo com o aumento do mal cheiro e dispersão de papeis, garrafas pets e de vidro, além de plásticos”, destacou Jura.

Sendo assim, Jura propôs algumas sugestões à Saev Ambiental, como elaboração pelo setor competente da SAEV Ambiental de material educativo, contendo todas as informações necessárias para as boas práticas no que diz respeito à produção de descartáveis; o processo seletivo e o descarte correto; ampliação da Atividade Delegada/Policia Ambiental, onde os policiais ambientais, em uma primeira etapa fariam visitas nas propriedades rurais, chácaras de lazer e moradores das circunvizinhanças das lixeiras, levando o material educativo, passando todas as informações legais e pertinentes para o bom uso das referidas lixeiras, além de orientar sobre o processo de coleta seletiva; a Atividade Delegada/Policia Ambiental realizará monitoramento dos pontos de descartes, realizando abordagem dos descartadores que descumprem a legislação em vigor, aplicando as devidas normas legais e orientando para que os mesmos não voltem a transgredir o ordenamento jurídico.

Por fim, o vereador Jura pediu à autarquia que seja realizada a retirada dos descartes das referidas lixeiras duas vezes por semana.