Jura pede intervenção nos banheiros da Concha Acústica 

O vereador Jura (PSB) encaminhou ao prefeito Jorge Seba (PSD) na última semana um pedido de intervenção nos banheiros da Concha Acústica “Professor Geraldo Alves Machado”, localizado na Praça Cívica Praça Cívica “Prof. Benedito Lopes de Oliveira”, no centro de Votuporanga/SP.

De acordo com o parlamentar, durante um evento realizado no início do mês pelo local, aproveitou para fiscalizar as dependências de um dos mais antigos centros culturais e políticos do município e encontrou problemas: “Há poucos dias a gestão do referido banheiro foi assumido pela empresa Opalina Ambiental. Fiquei estarrecido com o que vi, apesar do local estar bem cuidado, limpo e com odor bom, observei que todos os seis mictórios de parede estavam quebrados, cobertos com saco plástico preto, interditados, obrigando os usuários a utilizarem os dois vasos sanitários para todo tipo de necessidades fisiológicas”, afirmou Jura.

“Considerando ainda que pelo contrato assinado entre as partes, a empresa Opalina Ambiental deverá desempenhar apenas serviços de limpeza e manutenção, ficando a parte de reposição de peças, equipamentos, desentupimentos a cargo do poder público municipal. Informo ainda que os banheiros centrais geralmente servem de referência para os usuários de outras cidades, que no nosso caso leva má impressão pelas condições que os nossos banheiros se encontram, depredados, revestimentos e pisos manchados, falta de portas e acessórios etc”, emendou o vereador.

Ainda em seu pedido encaminhado ao chefe do Executivo municipal, Jura ponderou: “Venho solicitar intervenção no sentido de que o setor responsável por tão importante serviço público realize os desentupimentos do sistema de esgotos dos banheiros masculino e feminino da Concha Acústica, e que sejam instalados mictórios novos no banheiro masculino, substituição de pisos e revestimentos, além de reparos no sistema de água, energia e esgoto.”