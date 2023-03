Jura pede implantação de sistema de captação, destinação e tratamento de esgoto no bairro Cruzeiro 

O vereador também solicitou pavimentação asfáltica para o bairro rural.

O vereador Jura (PSB) apresentou durante a 8ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Votuporanga/SP, desta segunda-feira (13.mar), uma indicação em que solicita à Prefeitura, para que através da Secretaria Municipal de Obras, promova a implantação de sistema de captação, destinação e tratamento de esgoto, bem como a pavimentação asfáltica do bairro rural Cruzeiro.

A indicação destaca que o Cruzeiro existe há décadas, composto por gerações de famílias que, em função de suas culturas essencialmente rurais, permanecem no local, mantendo suas tradições. Está instalado na confluência das estradas rurais municipais José Torres Garcia – VTG-283 e João Giacomini – VTG-050, sendo a primeira muito utilizada por veículos de grande porte da empresa COFCO, que tanto no período da colheita quanto na entre safra, diuturnamente passem pelo bairro, quanto em tempo seco, produzem muita poeira, e nas águas muita lama.

“Existem problemas pelo bairro, que há anos tem trazido preocupação, em especial com a saúde dos moradores, pela falta de rede coletora de esgoto e sua destinação e tratamento. Dentro do contexto, solicitamos ao Poder Executivo, que seja instalado no Bairro Cruzeiro sistema de coleta, destinação e tratamento de esgoto, bem como a colocação de guias, sarjetas e pavimentação asfáltica das referidas estradas municipais até os limites do Bairro Rural Cruzeiro. Vale ressaltar que tal medida permitirá a participação popular na gestão democrática da cidade, o que é um compromisso do atual governo”, argumentou o parlamentar.