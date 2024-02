Jura pede criação de ‘Centro de Operação de Emergência Municipal de Combate à Dengue’

Vereador explicou que grupo atuaria no monitoramento epidemiológico, informando diariamente a situação da dengue, orientando e intensificando as tomadas de decisões e implantando ações de combate e prevenção à doença, que apresenta uma “explosão” de casos em Votuporanga.

Preocupado com as questões que envolvem e afetam diretamente a saúde pública da população de Votuporanga/SP, especialmente no momento em que as autoridades discutem o avanço da dengue, o vereador Jura (PSB) apresentou uma indicação em que sugere ao Poder Executivo, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, a criação de um “Centro de Operação de Emergência Municipal (COEM) de Combate à Dengue”.

Em sua justificativa, Jura explica que o COEM seria colocado em atuação para realizar o monitoramento epidemiológico no município, informando diariamente a situação da dengue, orientando e intensificando as tomadas de decisões e implantando ações de combate e prevenção à doença, que apresenta uma “explosão” de casos em Votuporanga.

“É muito importante se permitir maior agilidade no monitoramento e análise do cenário da dengue, evitando com isso o avanço da doença e fornecer apoio técnico e administrativo necessário ao seu funcionamento. Nossa sugestão traz ao COEM tarefas como planejar, organizar, coordenar e controlar as medidas a serem empregadas. Articular as ações de enfrentamento e divulgar para a população informações, com o objetivo de estimular a participação voluntaria da sociedade no combate ao mosquito da dengue. O COEM se faz necessário também já que é importante para atender as regiões do município mais atingidas, eliminar criadouros evitando com isso a proliferação de casos”, destacou Jura.

Ainda segundo o parlamentar: “A instituição do COEM reforça a capacidade de mobilização e significa um estágio de mais estrutura, antecipando situações de emergência e a mobilização deve ser coordenada pelo COEM, Secretaria Municipal de Saúde e Vigilância Sanitária, setores administrativos, e composição técnica: Secretaria Municipal de Educação/CEMEIs e CEMs, Diretoria Regional de Educação/Escolas Estaduais, Tiro de Guerra, ETEC, IFESP, Vigilância Sanitária etc.”