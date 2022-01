Covid-19: Jura pede contratação de novos leitos de UTI na Santa Casa de Votuporanga

Vereador fundamentou o pedido no agravamento da contaminação pela Covid-19 no município, o que segundo o parlamentar, ocorreu também em função do relaxamento da população nos cuidados para evitar contaminação, intensificada pelas festas de fim de ano.

Nesta sexta-feira (28.jan) o vereador Jura (PSB) encaminhou um ofício ao prefeito de Votuporanga/SP, Jorge Seba (PSDB), pedindo que o chefe do Executivo contrate com urgência, novas vagas de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) para a Santa Casa local direcionadas para o atendimento de pacientes com Covid-19.

De acordo com o vereador, solicitação é embasada pelo recrudescimento da pandemia, o que segundo ele, ocorreu em parte, em função do relaxamento da população nos cuidados para evitar a transmissão, intensificada pelas festas natalinas e de passagem de ano.

O parlamentar alertou que além do novo coronavírus, Votuporanga enfrenta também o surgimento e expansão rápida das gripes com muitas variantes, provocando colapso no sistema de saúde.

Jura destacou que tem acompanhado ‘apreensivo’ a superlotação nas Unidades de Saúde, UPA (Unidade de Pronto Atendimento) e Mini-Hospital do bairro Pozzobon. “Até o momento não foi autorizado pelos órgãos de saúde superior a liberação de UTIs a serem instaladas na Santa Casa de Votuporanga, ficando os pacientes com necessidades de UTIs à mercê da CROSS – Central de Regulação de Ofertas de Serviços de Saúde, vinculada ao Governo do Estado de São Paulo, que quando conseguem vagas, são em outros municípios, trazendo grande transtorno aos pacientes e familiares, em função da distância, sem contar que esses procedimentos tem alto valor para o erário público”, justificou.

Ao finalizar a solicitação, o vereador pediu o apoio do prefeito para que interceda junto ao presidente da ALESP (Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo), deputado estadual Carlão Pignatari (PSDB), através do Governo do Estado, “visando a possibilidade de que a Prefeitura de Votuporanga contrate às suas expensas vagas de UTIs da Santa Casa, até que a Secretaria Estadual da Saúde se sensibilize e abra as vagas necessárias para atender a demanda da população regional”, concluiu.