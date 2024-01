Jura pede casas populares do Minha Casa, Minha Vida 

Vereador indicou ao prefeito Jorge Seba para que fossem viabilizadas em áreas públicas, no perímetro urbano de Votuporanga e em Simonsen, imóveis da Faixa I do programa habitacional do Governo Federal.

Em indicação recente ao prefeito de Votuporanga/SP, Jorge Seba (PSD), o vereador Jura (PSB) pediu que fossem viabilizadas áreas para a construção de casas populares do Projeto Minha Casa, Minha Vida – Faixa I do Governo Federal, em áreas públicas municipais existentes no perímetro urbano de Votuporanga e no Distrito de Simonsen.

De acordo com o parlamentar, “tendo em vista que cabe aos vereadores, apresentar sugestões junto aos órgãos da Administração Pública, que visem trazer melhorias a nossa comunidade em todos os seus aspectos com a finalidade de representarmos dignamente os anseios de nossos munícipes. Considerando que Votuporanga tem déficit habitacional de milhares de moradias populares e é proprietária de várias áreas disponíveis, como por exemplo, aproximadamente 7 alqueires em Simonsen, além de áreas dentro do perímetro urbano da cidade. Considerando que em ato louvável a Prefeitura Municipal poderia desapropriar e doar áreas para implantação de casas populares, possibilitando tirar famílias de aluguéis e da inadimplência imobiliária.”

Em seguida, Jura ainda destaca que “considerando que a geração de empregos que não seja acompanhada por outras medidas não resolve o problema social e que o sonho acalentado pelas famílias é a aquisição de moradia própria; Considerando que dentro do contexto acima mencionado e na prerrogativa de representante do povo votuporanguense nesta Casa Legislativa, solicitamos ao Prefeito Municipal Jorge Seba, para que viabilize áreas para a construção de casas populares do Projeto Minha Casa, Minha Vida, do Governo Federal, já que este foi um pedido direcionado por diversos munícipes a este vereador. Desta forma, apresentamos a presente propositura no sentido de que seja oficiado ao Poder Executivo, para que através da Secretaria competente promova o pleito acima narrado, atendendo os anseios de munícipes que nos procuraram recentemente”, finalizou o vereador.