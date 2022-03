Jura e Marcello Stringari visitam construção de academia a céu aberto em Simonsen 

Ainda no distrito, o vereador e o secretário municipal de Esportes e Lazer visitaram as obras de construção da ‘areninha esportiva’.

O vereador Jurandir Benedito da Silva (Jura-PSB) esteve na manhã desta sexta-feira (18.mar), no Distrito de Simonsen, em Votuporanga/SP, acompanhado do secretário municipal de Esportes e Lazer, Marcello Stringari, acompanhando as obras de construção de academias a céu aberto na Praça Curti.

O local está recebendo as bases de concreto para serem instalados os equipamentos de academia a céu aberto para atender a população local. Os recursos para a instalação da academia foram conquistados através de reivindicação apresentada pelo vereador Mehde Meidão Slaiman Kanso (DEM) ao presidente da Alesp – deputado estadual Carlão Pignatari (PSDB), com a intervenção também de Jura.

Dentro de 20 dias, os aparelhos de academia serão instalados na conhecida praça da saúde – denominada Praça Curti, em homenagem ao ex-vereador Élcio Curti – já falecido, antigo morador de Simonsen.

Ainda no distrito, Jura e Stringari visitaram o canteiro de obras de construção da Areninha Esportiva. As obras de terraplenagem já foram concluídas e o projeto está em execução.

A areninha esportiva trata-se de espaços com campo de futebol society, quadra de basquete 3×3, arquibancadas e iluminação de LED. Em parceria com a Prefeitura de Votuporanga (que disponibilizou o terreno e a base com ligações de água e energia elétrica), a pasta implanta a “areninha” em até 15 dias após o início das obras. Com materiais modulares, a Prefeitura pode inclusive mudar o local do equipamento de acordo com as necessidades da cidade.

“São investimentos importantes do poder público ao distrito de Simonsen, uma comunidade que carece de investimentos e projetos sociais, esportivos, infraestrutura e saúde”, destacou Jura.