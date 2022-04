Jura destaca como fundamental o apoio da TOV na campanha do Votuporanguense 

Vereador afirmou na tribuna da Câmara que o incentivo da torcida organizada ajudou na conquista da classificação à semifinal da Série A3.

O vereador Jura (PSB), destacou entre os assuntos tratados na tribuna da Câmara Municipal de Votuporanga/SP, na 14ª sessão ordinária desta segunda-feira (25.abr), à recente classificação do Clube Atlético Votuporanguense para a semifinal do Campeonato Paulista da Série A3.

Em especial, o parlamentar ressaltou o apoio da TOV (Torcida Organizada Votuporanguense) e denominou como fundamental para a conquista da classificação.

Jura destacou que acompanha os jogos, faz parte da torcida, e que o incentivo e o canto vibrante dos integrantes da TOV ajudaram o time de Votuporanga a chegar ao seleto grupo dos quatro melhores da competição estadual, organizada pela FPF (Federação Paulista de Futebol).

O vereador também ressaltou o empenho vitorioso dos jogadores e da diretoria, em nome do presidente do Caskinha e de todos os envolvidos na campanha que leva Votuporanga a um lugar de destaque no futebol de São Paulo.