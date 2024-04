Jura celebra melhorias nos bebedouros da Arena Plínio Marin 

Vereador afirmou que pediu a Secretaria Municipal de Esportes e Lazer o aperfeiçoamento no sistema de fornecimento de água para uso dos torcedores.

Frequentador assíduo da Arena Plínio Marin, principalmente em jogos do Clube Atlético Votuporanguense, no Campeonato Paulista da Série A3, sendo inclusive integrante da torcida alvinegra, a TOV, o vereador Jura conhece de perto a experiência de ver os jogos da arquibancada, lado a lado com os torcedores. Justamente por isso, ele protocolou nesta semana o Ofício nº 542/2024 na Câmara Municipal, já atendido pelo secretário municipal de Esportes e Lazer, Marcello Stringari, que aperfeiçoou com melhorias o fornecimento de água nos bebedouros para uso dos torcedores.

Segundo Jura, em fala na tribuna durante a 11ª sessão ordinária, desta segunda-feira (1º.abr), as torneiras que estavam no local foram substituídas por bebedouros com bicos que liberam a água em jatos, evitando assim o desperdício e eventual falta d´água. “Dessa forma, a caixa d´água de 100 litros instalada deve ser o suficiente para o fornecimento, já que os jatos proporcionam um desperdício muito menor do que as torneiras quando os torcedores forem beber a água. Uma solução rápida da Secretaria, após o nosso pedido, que deve solucionar esse problema”, detalhou.

Ainda segundo o vereador, a melhoria se fez necessária e é motivada pela bela participação do CAV no estadual, que inclusive fechou a primeira fase na liderança da tabela. “Nos jogos em casa a nossa torcida tem comparecido em ótimo número, estimulada pela TOV (Torcida Organizada Votuporanguense), tendo a melhor média de presença de todo o campeonato. Diante disso, o consumo de água nos bebedouros da Arena aumentou significativamente, em especial nos intervalos dos jogos no setor das descobertas.”