Jura alerta para aumento de erosão e risco à Rodovia Péricles Bellini

Parlamentar solicitou ao DER imediata intervenção, uma vez que ao liberarem as pontes que estão em construção, o tráfego deve ser ainda maior, podendo contribuir para o colapso da via.

O vereador Jurandir Benedito da Silva, o Jura Silva (PSB), usou parte do seu tempo de fala na sessão ordinária desta segunda-feira (10), para tratar sobre o aumento da erosão próximo das obras de construção das pontes na Rodovia Péricles Bellini (SP-461), no perímetro urbano de Votuporanga/SP.

O parlamentar encaminhou ofício ao DER (Departamento de Estradas de Rodagem) que trata sobre as obras das construções das duas pontes na pista, solicitando à “imediata intervenção, em especial nesse período de estiagem, para as devidas providências sejam tomadas, pois com a liberação da ponte em construção, certeza que teríamos problemas de afundamento do asfalto no local indicado, e consequentemente a Rodovia Péricles Bellini ficaria mais um longo período interditada, trazendo prejuízos aos usuários da referida rodovia e também às industrias das circunvizinhanças”, escreveu Jura.