Jura acompanha serviços de melhorias na Estrada Municipal “Primo Furlani” 

Obra é uma reivindicação antiga dos moradores e usuários daquela via.

Na tarde desta terça-feira (24.mai) o vereador Jura (PSB), acompanhou o início dos trabalhos de melhorias que estão sendo executados na Estrada Municipal “Primo Furlani”, que liga os bairros São Cosme e Damião à área rural de Votuporanga/SP – antiga estrada do Banespinha.

A Secretaria Municipal de Obras, após reivindicação do parlamentar, iniciou os serviços de “quebra-costela” na estrada, antiga reivindicação de moradores e usuários daquela via.

Acompanhado do secretário municipal de Obras, Salvador Castrequini e sua equipe, o vereador se reuniu com moradores de propriedades rurais para anunciar as melhorias que estão sendo executadas na estrada, a principal delas, a “quebra-costela” que são desníveis de areia que danificam veículos e motocicletas de usuários que trafegam pela estrada diariamente.

Na prática, uma peça de aço está sendo utilizada para nivelar a estrada, “quebrando” as pequenas ondas de areia. “É uma ideia que implantamos com a equipe da Secretaria de Obras, para retirar essas “costelas” da estrada que danificam carros e motos dos usuários”, destacou Jura.

O secretário de Obras explicou que a peça de aço é acoplada a um trator que, após a passagem do caminhão-pipa despejar água, retira as ondas de areia, deixando a estrada em nível. “Estamos iniciando esse serviço na Estrada Municipal ‘Primo Furlani’, mas com o resultado positivo que teremos, outras estradas também receberão essa melhoria”, destacou.

O proprietário rural e morador do local, Laerte Biliassi explicou que as “costelas” danificam amortecedores e outras peças dos veículos e que essa melhoria trará mais comodidade aos usuários daquela estrada de terra.